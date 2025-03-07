الدوري الفرنسي (25): تولوز يستقبل موناكو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:59 صباحاً - يفتتح فريقا تولوز وموناكو منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق تولوز قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 33 نقطة، فيمايتواجد فريق موناكو في المركز الرابع بـ 43 نقطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 62 نقطة، يليه فريق مارسيليا بـ 49 نقطة، وفي المركز الثالث فريق نيس بـ 46 نقطة.