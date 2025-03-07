الدوري الروسي (20): لوكوموتيف يواجه أخمات غروزني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق كراسنودار في ضيافة نيجني نوفغورود اليوم الجمعة، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة في افتتاح منافسات الجولة العشرين من الدوري الروسي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 20:15 ولحساب الجولة ذاتها يلتقي لوكوموتيف موسكو مع أخمات غروزني.

ويتصدر سبارتاك موسكو بالتساوي مع كراسنودار وزينيت سانت بطرسبرغ ترتيب فرق الدوري الروسي بـ 40 نقطة لكل منها، وفي المركزين الرابع والخامس لوكوموتيف موسكو ودينامو موسكو بـ 36 نقطة لكل منهما.