الدوري البلجيكي (29): سينت ترويدنس يلاقي بيرشكوت

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق بيرشكوت ضيقاً على سينت ترويدنس، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

يتواجد فريق سينت ترويدنس قبل هذه المباراة في المركز الرابع عشر بـ 28 نقطة، ويتواجد فريق بيرشكوت في المركز الأخير بـ 18 نقطة.

وستصدر فريق جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 62 نقطة، يليه فريق كلوب بروج بـ 53 نقطة، وفي المركز الثالث سانت جيلواز بـ 52 نقطة.