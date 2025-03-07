فوائد تناول الحمص على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 صباحاً - الحمص: مصدر غني بالبروتين والمعادن

يُعتبر الحمص من الأطعمة التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات، ويتميز بفوائده الغذائية المتعددة التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم. يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتينات والمعادن، مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والفيتامينات كفيتامين ب6 وحمض الفوليك.

تعزيز صحة القلب

يُساهم الحمص بشكل كبير في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف والدهون المفيدة. تناول الحمص بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم.

دعم عملية الهضم

الألياف الغذائية الموجودة في الحمص تُسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من مشاكل الإمساك.

تحسين مستويات السكر في الدم

الحمص له مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، وبالتالي يعتبر خياراً جيدًا لمرضى السكري أو للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على مستويات سكر مستقرة.

البروتين النباتي: يعتبر الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين لبناء العضلات والأنسجة.

يعتبر الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين لبناء العضلات والأنسجة. تعزيز الشعور بالشبع: يساعد الحمص على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

يساعد الحمص على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي. مضادات الأكسدة: يحتوي الحمص على العديد من مضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ختامًا، يعد الحمص من الخيارات الغذائية الصحية التي يمكن إدراجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي، سواءً كان على شكل سلطة، أو مسلوق، أو مهروس كحُمُّص الشام. مقاومتها للأمراض وفوائدها العديدة تجعل الحمص عنصرًا غذائيًا لا غنى عنه في مطبخك.