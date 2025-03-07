الدوري البرتغالي (25): جل فيسنتي ضيفاً على أمادورا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق جل فيسنتي في ضيافة إستريلا أمادورا، اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، في انطلاقة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

يتواجد فريق إستريلا أمادورا قبل هذه المباراة في المركز السادس عشر بـ 22 نقطة، بينما يتواجد فريق جل فيسنتي في المركز الخامس عشر بـ 22 نقطة أيضاً.