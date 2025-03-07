الدوري الإيطالي (28): كالياري يواجه جنوى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا كالياري وجنوى، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يدخل فريق كالياري هذه المباراة وهو في المركز الخامس عشر بـ 25 نقطة، فيما يتواجد فريق جنوى في المركز الثاني عشر بـ 31 نقطة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الثاني، وفي المركز الثالث أتلانتا بـ 55 نقطة.