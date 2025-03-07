نصائح لتحسين الهضم في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 صباحاً - “`html

أهمية تحسين الهضم خلال شهر رمضان

يشكل شهر رمضان فرصة روحانية وجسدية للمسلمين حول العالم، حيث يمتنعون عن الطعام والشراب من شروق الشمس حتى غروبها. ومع أن الصيام يحمل فوائد صحية متعددة، إلا أن تغيير العادات الغذائية قد يؤثر على عملية الهضم. لذلك، من الأهمية بمكان اتباع نصائح عملية لتحسين الهضم خلال فترة الصيام.

تناول وجبة السحور بحكمة

يعتبر السحور الوجبة الصباحية قبل الفجر، وهو جزء أساسي من الصيام الصحي. لتفادي الشعور بالجوع والإجهاد، تناول وجبة سحور غنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة. يمكنك الاعتماد على أنواع مختلفة من الحبوب الكاملة، البيض، والمنتجات اللبنية.

الإفطار بطريقة صحيحة

يكون الجسم في حالة عطش وجوع شديدين عند الإفطار، مما يستدعي الإفطار بطريقة متوازنة وصحية. يُفضل البدء بتناول بضعة تمور وكوب من الماء لتجنب أي إحساس بالانتفاخ. بعد ذلك، يمكنك تناول وجبة كاملة تحتوي على البروتينات والخضروات، مع تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة.

شرب السوائل بانتظام

الجفاف يمكن أن يكون تحدياً خلال شهر رمضان بسبب قلة السوائل. حاول شرب كميات وفيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور. تجنب شرب الكثير من الماء دفعة واحدة وقم بتوزيعه على فترات المساء.

الحد من تناول الكافيين

يُفضل الحد من استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي خلال رمضان لأنها تُسبب الجفاف وتزيد من الإحساس بالعطش خلال النهار. إذا كنت معتاداً على شربها، حاول تقليل الكمية تدريجياً قبل شهر رمضان.

العادات الصحية الأخرى

مضغ الطعام جيداً: يساهم مضغ الطعام جيداً في تعزيز عملية الهضم ويقلل من العبء على معدتك.

يساهم مضغ الطعام جيداً في تعزيز عملية الهضم ويقلل من العبء على معدتك. تجنب الأطعمة المبهرة: الأطعمة الحارة قد تسبب اضطرابات في المعدة وتؤدي إلى شعور بالحرقة.

الأطعمة الحارة قد تسبب اضطرابات في المعدة وتؤدي إلى شعور بالحرقة. الاسترخاء بعد الطعام: بعد الإفطار، خذ بعض الوقت للاسترخاء ثم قم بالنشاط البدني الخفيف مثل المشي.

بتنفيذ هذه النصائح، يمكنك تحسين عملية الهضم والاستمتاع بشهر رمضان برشاقة ونشاط. المحافظة على توازن غذائك وشرب السوائل بانتظام سيكون له أثر إيجابي طوال فترة الصيام.

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