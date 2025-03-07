أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 صباحاً - نصائح لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا مهمًا من الحفاظ على نمط حياة صحي، لكن خلال شهر رمضان المبارك، يتغير روتين الحياة اليومي بشكل كبير مما يطرح تساؤلات حول أفضل الأوقات والأساليب لمزاولة النشاط البدني. إليك بعض النصائح المهمة التي تساعدك في تحقيق أقصى فائدة من التمارين خلال هذه الفترة.

اختيار الوقت المناسب

يعتمد الوقت المثالي لممارسة الرياضة خلال رمضان بشكل كبير على نوع الرياضة وأهدافك منها. هناك أوقات معينة يمكن أن تكون مثالية لممارسة النشاط الرياضي وتشمل:

قبل الإفطار بساعة: ممارسة الرياضة في هذا الوقت يمكن أن يساعدك في حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

بعد صلاة التراويح: يساعدك هذا الوقت في تعويض الطاقة والسوائل بعد الإفطار.

قبل السحور: يعتبر خيارًا جيدًا لأداء تمارين خفيفة للمحافظة على اللياقة البدنية.

اختيار نوع الرياضة

من المهم التركيز على نوعية التمارين الرياضية الملائمة خلال شهر رمضان، حيث ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة أو التي تتطلب جهدًا عاليًا بشكل مباشر قبل الإفطار. بدلاً من ذلك، يمكن ممارسة:

التمارين الهوائية الخفيفة (مثل المشي أو الركض البطيء).

التمارين الاعتيادية ذات الجهد المتوسط بعد الإفطار.

اليوغا أو تمارين الإطالة لتحسين المرونة والاسترخاء.

الاهتمام بالتغذية والترطيب

تلعب التغذية السليمة خلال شهر رمضان دورًا محوريًا في تعزيز أدائك الرياضي. لذا، يفضل:

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون الصحية.

شرب كميات كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية التي قد تؤثر سلبًا على الأداء الرياضي.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على نشاط بدني صحي خلال شهر رمضان دون التأثير على صيامك أو صحتك العامة. تذكر دائمًا أن تستمع إلى جسمك وتعدل جداول تمارينك بناءً على ما يناسبك.