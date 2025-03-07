دوري نجوم قطر (18): الريان يستضيف الخور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلعب اليوم الجمعة، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الريان مع الخور، وأم صلال مع الغرافة، والشحانية مع السد.

وتستكمل غداً، السبت، مباريات هذه المرحلة فيلعب الساعة 21:30 العربي مع الشمال، والوكرة مع قطر، والدحيل مع الأهلي.

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 38 نقطة

2- السد: 37 نقطة

3- الغرافة: 34 نقطة

4- الأهلي: 29 نقطة

5- الريان: 24 نقطة