نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (18): الريان يستضيف الخور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلعب اليوم الجمعة، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الريان مع الخور، وأم صلال مع الغرافة، والشحانية مع السد.
وتستكمل غداً، السبت، مباريات هذه المرحلة فيلعب الساعة 21:30 العربي مع الشمال، والوكرة مع قطر، والدحيل مع الأهلي.
ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 38 نقطة
2- السد: 37 نقطة
3- الغرافة: 34 نقطة
4- الأهلي: 29 نقطة
5- الريان: 24 نقطة