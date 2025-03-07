دوري نجوم العراق (23):النفط يلاقي القاسم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في انطلاقة منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلعب النفط مع القاسم الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأربيل مع الميناء بنفس التوقيت.

ويتصدر فريق زاخو ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 45 نقطة، يليه الزوراء بـ 43 نقطة، الشرطة بـ 41 نقطة، القوة الجوية بـ 38 نقطة، ولكل من دهوك والطلبة 34 نقطة.