الدوري العماني (16): النهضة يستقبل صور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري العماني بكرة القدم، حيث يلعب النهضة مع صور الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي الرستاق مع النصر، وصحار مع الشباب.

ويتصدر السيب ترتيب فرق الدوري العماني بـ 40 نقطة، يليه النهضة بـ 34 نقطة، عمان بـ 28 نقطة، الخابورة بـ 21 نقطة، والنصر بـ 20 نقطة.