6 فوائد متوقعة لمشروب العرق سوس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 صباحاً - فوائد تحسين الجهاز الهضمي

يُعتبر العرق سوس من المشروبات التي تساعد في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والتهيجات في المعدة. يُناسب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية مثل عسر الهضم والقرحة المعدية.

تقوية المناعة

العرق سوس غني بمضادات الأكسدة التي تعزز من أداء جهاز المناعة. يعمل تناول هذا المشروب بانتظام على حماية الجسم من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي

أظهرت الدراسات أن العرق سوس يمكن أن يساعد في تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق والسعال. تتواجد في العرق سوس مركبات طبيعية تُساهم في تخفيف أعراض البرد والربو.

تقليل التوتر والإجهاد

تُظهر الأبحاث أن للعرق سوس تأثيراً مهدئاً على الجهاز العصبي، مما يساعد على تقليل مستويات التوتر والإجهاد. يُنصح بشرب كوب من العرق سوس لمن يبحث عن الاسترخاء والهدوء النفسي.

التحكم في مستويات السكر في الدم

أحد الفوائد المحتملة لتناول العرق سوس هو مساعدته في تنظيم مستويات السكر في الدم. بفضل قدرته على تحسين حساسية الأنسولين، يمكن لهذا المشروب أن يكون مفيداً لمرضى السكري.

دعم صحة الكبد

العرق سوس يُعتبر من العلاجات الطبيعية التي تسهم في حماية الكبد من التلف وتعزز صحته. تحتوي المركبات الموجودة فيه على خصائص تساعد في تجديد خلايا الكبد والحفاظ على وظائفه الحيوية.

يُفضل تناول العرق سوس بكمية معتدلة لتجنب الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أيضاً استخدام العرق سوس كمكمل غذائي لتحقيق هذه الفوائد الصحية.

يجب استشارة الطبيب قبل تناول العرق سوس بصورة منتظمة، خاصة لمرضى القلب وضغط الدم.

في الختام، يُعتبر مشروب العرق سوس من الخيارات الطبيعية الرائعة لتعزيز الصحة العامة، ولكن دائماً ما يُنصح بالتوازن والاعتدال في تناوله للحصول على أفضل النتائج.