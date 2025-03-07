نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (24): النصر يلاقي الشباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الساعة 22:00 النصر مع الشباب، والأهلي مع الخليج، والفيحاء مع الهلال.
وتستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين غداً، السبت، حيث يلعب الساعة 22:00، الرياض مع الأخدود، والتعاون مع ضمك، والعروبة مع الاتفاق.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
القادسية × الاتحاد 1-1
الخلود × الفتح 2-1
الوحدة × الرائد 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 58 نقطة
2- الهلال: 51 نقطة
3- القادسية: 51 نقطة
4- النصر: 47 نقطة
5- الأهلي: 47 نقطة