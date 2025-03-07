بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:52 صباحاً - مقدمة عن الحروق من الدرجة الثانية

الحروق من الدرجة الثانية تعدّ من الإصابات الجلدية الشائعة التي يمكن أن تحدث لأسباب متعددة، مثل التعرض للحرارة الشديدة، الماء الساخن، أو حتى بعض المواد الكيميائية. تتميز هذه الحروق بوجود احمرار وألم، وقد تتضمن فقاعات صغيرة أو كبيرة مملوءة بالسوائل. إذا لم تُعالج بطريقة صحيحة، قد تتسبب الحروق في مضاعفات خطيرة بما في ذلك التهابات وفقدان لون الجلد.

خطوات العناية بالحروق من الدرجة الثانية

علاج الحروق من الدرجة الثانية يتطلب عناية خاصة لتسريع الشفاء وتقليل فرص حدوث ندوب أو مضاعفات. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها:

تبريد منطقة الحرق

– يجب أولاً وضع المنطقة المصابة تحت ماء فاتر جاري لمدة 15 إلى 20 دقيقة لتبريد الجلد وتقليل الألم.

– تجنب استخدام الثلج مباشرة حيث يمكن أن يسبب تلفاً إضافياً للجلد.

تنظيف منطقة الحرق

– قم بغسل المنطقة المصابة بلطف باستخدام ماء وصابون معتدل لتقليل خطر العدوى.

– تجنب فرق المنطقة بشدة واكتف بتجفيفها بالتربيت بخفة بواسطة منشفة نظيفة.

استخدام مرهم أو جل مخصص للحروق

– بعد تنظيف وتجفيف الجلد، يمكن وضع مرهم مضاد للبكتيريا أو جل الألوفيرا للمساعدة في تهدئة الجلد وتسريع عملية الشفاء.

تغطية منطقة الحرق

– من الأهمية تغطية الحرق بضمادة معقمة وغير لاصقة لتجنب تلوث الجرح.

– تغيير الضمادة بانتظام للتحقق من عدم وجود علامات للعدوى مثل الاحمرار المتزايد أو القيح.

عوامل مهمة يجب مراعاتها

– **تجنب فقع الفقاعات**: يجب عدم فقع الفقاعات التي قد تكون على الجلد، لأنها تعمل كحاجز طبيعي ضد العدوى.

– **مراقبة علامات العدوى**: مثل زيادة الألم، الاحمرار أو تورم غير طبيعي. إذا لوحظ أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.

– **الحرص في التعرض لأشعة الشمس**: لأن الجلد الجديد قد يكون حساسًا جدًا لأشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى تغيرات في لون الجلد.

باختصار، فإن العناية الجيدة والاهتمام الفوري يمكن أن يساعدا في شفاء الحروق من الدرجة الثانية بشكل فعال ويقللان من مخاطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد.