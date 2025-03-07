الدوري الأردني (16): قمة لاهبة بين الفيصلي والوحدات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، الفيصلي مع الوحدات الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأردني، ومغير السرحان مع الجزيرة بنفس التوقيت.

وتختتم مباريات الجولة السادسة عشر غداً، السبت، بلقاء السلط مع شباب العقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

معان × الحسين إربد 1-4

شباب الأردن × الأهلي 2-0

الصريح × الرمثا 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 40 نقطة

2- الوحدات: 32 نقطة

3- الرمثا: 27 نقطة

4- الفيصلي: 24 نقطة

5- الجزيرة: 22 نقطة