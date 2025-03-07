ميشيل جونزاليس: التعادل مع الاتحاد لا يرضيني!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 04:51 صباحاً - قال ميشيل جونزاليس، مدرب فريق القادسية السعودي، إنه غير راضٍ عن تعادل فريقه مع اتحاد جدة 1-1، أمس، في دوري روشن السعودي، وقال في تصريحات بعد المباراة: قدمنا مباراة كبيرة، وكنا الطرف الأفضل، لذلك كنا نستحق الفوز، والتعادل ليس مرضياً بالنسبة لي… لا يمكن أن ألوم اللاعبين، لأنهم قدموا مباراة كبيرة في جميع النواحي الفنية والبدنية، وكانوا الطرف الأفضل، لكن النتيجة لم تكن في صالحنا.

وأضاف: أنتظر الكثير من لاعبي فريقي خلال الفترة المقبلة، فقد انضموا للقادسية من أجل إضافة تاريخ جديد لمسيرتهم الاحترافية…

وقال أيضاً: صحيح أننا فشلنا في الانتصار على الاتحاد، ولكنني لن ألوم لاعبي الخط الخلفي، لأنهم قدموا مباراة كبيرة، والسبب في استقبال هدف التعادل هو التفاهم الكبير بين الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، فنحن فشلنا في إيقافهما.