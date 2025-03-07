لوران بلان: نمرّ بمرحلة تراجع في المستوى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 03:55 صباحاً - أرجع الفرنسي لوران بلان، مدرب فريق اتحاد جدة السعودي، تعادل فريقه مع القادسية 1-1 أمس، الخميس، في الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم إلى قوة فريق القادسية، وقال بلان بعد المباراة: تعادلنا أمام القادسية لأنه فريق مميز وكبير..

وأضاف بلان: أعترف بأن فريقي يمر بمرحلة تراجع على المستوى الفني، ولدينا إصابات، لكنها ليست عذراً للتفريط في النقاط… جميع الفرق تلعب أمام اتحاد جدة بقوة، بسبب تصدره الدوري.

وهنّأ بلان لاعبيه على أدائهم، حيث قال: أهنّئ اللاعبين، لأن الكثير توقع فوز القادسية، لكن لاعبي الاتحاد رفضوا الخسارة…

وأوضح: ندرك قوة المنافسين على اللقب، وهذا يعني أن اللاعبين عليهم بذل أقصى جهودهم وإظهار جودتهم…