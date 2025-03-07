اخبار الخليج / اخبار الإمارات

روبن أموريم: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل

0 نشر
0 تبليغ

روبن أموريم: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل

نشكركم على متابعتكم خبر روبن أموريم: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:53 صباحاً - علّق روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، على تعادل فريقه مع ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، وقال في تصريحات بعد المباراة: الحسم سيكون في أولد ترافورد… كان بإمكان الفريق تحقيق نتيجة أفضل، ولكنها أيضاً قد تكون أسوأ، خاصة مع الإرهاق الذي بدا على اللاعبين في آخر 20 دقيقة.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الرد في معقل الشياطين الحمر يوم الخميس القادم، لحسم التأهل إلى ربع النهائي..

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا