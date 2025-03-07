روبن أموريم: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:53 صباحاً - علّق روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، على تعادل فريقه مع ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، وقال في تصريحات بعد المباراة: الحسم سيكون في أولد ترافورد… كان بإمكان الفريق تحقيق نتيجة أفضل، ولكنها أيضاً قد تكون أسوأ، خاصة مع الإرهاق الذي بدا على اللاعبين في آخر 20 دقيقة.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الرد في معقل الشياطين الحمر يوم الخميس القادم، لحسم التأهل إلى ربع النهائي..