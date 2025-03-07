دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:53 صباحاً - أقيمت أمس، الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة…

ريال بيتيس- إسبانيا × فيتوريا غيماريش- البرتغال 2-2

مولده- النرويج× ليجيا وارسو- بولندا 3-2

باناثينايكوس- اليونان× فيورنتينا- إيطاليا 3-2

كوبنهاجن- الدانمارك × تشيلسي- إنكلترا 1-2

سيلجي- سلوفينيا× لوغانو- سويسرا 1-0

جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × سيركل بروج- بلجيكا 3-0

بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × رابيد فيينا- النمسا 1-1

بافوس- قبرص× يورغوردين- السويد 1-0