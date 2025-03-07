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دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16

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دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:53 صباحاً - أقيمت أمس، الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة…

ريال بيتيس- إسبانيا × فيتوريا غيماريش- البرتغال 2-2
مولده- النرويج× ليجيا وارسو- بولندا 3-2
باناثينايكوس- اليونان× فيورنتينا- إيطاليا 3-2
كوبنهاجن- الدانمارك × تشيلسي- إنكلترا 1-2
سيلجي- سلوفينيا× لوغانو- سويسرا 1-0
جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × سيركل بروج- بلجيكا 3-0
بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × رابيد فيينا- النمسا 1-1
بافوس- قبرص× يورغوردين- السويد 1-0

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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