الدوري الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:53 صباحاً - سجلت مباريات ذهاب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، والتي جرت أمس الخميس، النتائج الآتية:

إي زد آلكمار- هولندا × توتنهام هوتسبير – إنكلترا 1-0

ريال سوسييداد- إسبانيا × مانشستر يونايتد- إنكلترا 1-1

ستيوا بوخارست- رومانيا × ليون- فرنسا 1-3

فنربخشه- تركيا × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا 1-3

روما- إيطاليا × أتلتيك بلباو- إسبانيا 2-1

أجاكس أمستردام- هولندا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا 1-2

بودو/غليمت- النرويج× أولمبياكوس- اليونان 3-0

فيكتوريا بلزن- التشيك × لاتسيو- إيطاليا 1-2