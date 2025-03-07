اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16

0 نشر
0 تبليغ

الدوري الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… نتائج مباريات ذهاب دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:53 صباحاً - سجلت مباريات ذهاب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، والتي جرت أمس الخميس، النتائج الآتية:

إي زد آلكمار- هولندا × توتنهام هوتسبير – إنكلترا 1-0
ريال سوسييداد- إسبانيا × مانشستر يونايتد- إنكلترا 1-1
ستيوا بوخارست- رومانيا × ليون- فرنسا 1-3
فنربخشه- تركيا × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا 1-3
روما- إيطاليا × أتلتيك بلباو- إسبانيا 2-1
أجاكس أمستردام- هولندا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا 1-2
بودو/غليمت- النرويج× أولمبياكوس- اليونان 3-0
فيكتوريا بلزن- التشيك × لاتسيو- إيطاليا 1-2

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا