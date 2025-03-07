نشكركم على متابعتكم خبر 5 أبراج لا تقاوم حلويات رمضان: تعرف على عشقهم للقطايف والكنافة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:57 صباحاً - رمضان شهر الحلويات الشرقية اللذيذة، والعديد من الأبراج لا يستطيعون مقاومة سحرها. إليك 5 أبراج تعشق حلويات رمضان وتستمتع بها بعد الإفطار:
1. برج السرطان: عشق الحلويات التقليدية
يحب مواليد برج السرطان الحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطايف بالمكسرات.
يشعرون بالحنين والدفء عند تناولها، وتستحضر ذكريات عائلية جميلة.
2. برج الأسد: فضول الحلويات الشرقية
يحب مواليد برج الأسد تجربة الحلويات الشرقية المختلفة مثل الجلاش.
يستمتعون بإضافة لمساتهم الخاصة لجعل الحلويات فريدة ومميزة.
3. برج الميزان: عشق الحلويات المزينة
يحب مواليد برج الميزان الحلويات المتنوعة مثل القطايف بالجبنة والمكسرات والإكلير.
يفضلون الحلويات المزينة بشكل جميل، ويستمتعون بتذوقها والشعور بالسعادة.
4. برج العقرب: عشق الحلويات المبتكرة
يحب مواليد برج العقرب الحلويات ذات النكهات غير التقليدية مثل الكنافة بالمانجو والكريمة.
يثير فضولهم تجربة الحلويات الجديدة والمبتكرة.
5. برج الحوت: عشق الحلويات المنزلية
يفضل مواليد برج الحوت إعداد الحلويات بأنفسهم لضمان جودتها ومذاقها المميز.
يستمتعون بكل خطوة في تحضير الحلويات.