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5 أبراج لا تقاوم حلويات رمضان: تعرف على عشقهم للقطايف والكنافة

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5 أبراج لا تقاوم حلويات رمضان: تعرف على عشقهم للقطايف والكنافة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:57 صباحاً - رمضان شهر الحلويات الشرقية اللذيذة، والعديد من الأبراج لا يستطيعون مقاومة سحرها. إليك 5 أبراج تعشق حلويات رمضان وتستمتع بها بعد الإفطار:

1. برج السرطان: عشق الحلويات التقليدية

يحب مواليد برج السرطان الحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطايف بالمكسرات.
يشعرون بالحنين والدفء عند تناولها، وتستحضر ذكريات عائلية جميلة.

2. برج الأسد: فضول الحلويات الشرقية

يحب مواليد برج الأسد تجربة الحلويات الشرقية المختلفة مثل الجلاش.
يستمتعون بإضافة لمساتهم الخاصة لجعل الحلويات فريدة ومميزة.

3. برج الميزان: عشق الحلويات المزينة

يحب مواليد برج الميزان الحلويات المتنوعة مثل القطايف بالجبنة والمكسرات والإكلير.
يفضلون الحلويات المزينة بشكل جميل، ويستمتعون بتذوقها والشعور بالسعادة.

4. برج العقرب: عشق الحلويات المبتكرة

يحب مواليد برج العقرب الحلويات ذات النكهات غير التقليدية مثل الكنافة بالمانجو والكريمة.
يثير فضولهم تجربة الحلويات الجديدة والمبتكرة.

5. برج الحوت: عشق الحلويات المنزلية

يفضل مواليد برج الحوت إعداد الحلويات بأنفسهم لضمان جودتها ومذاقها المميز.
يستمتعون بكل خطوة في تحضير الحلويات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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