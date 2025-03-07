العناية بالشعر الدهني في الشتاء: نصائح فعالة للحفاظ على صحة ولمعان شعرك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:57 صباحاً - يحتاج الشعر الدهني إلى عناية خاصة في فصل الشتاء للحفاظ على توازنه وصحته ومظهره الحيوي. في هذا المقال، نقدم لك مجموعة من النصائح الفعالة للعناية بالشعر الدهني خلال فصل الشتاء.

نصائح للعناية بالشعر الدهني في الشتاء:

استخدام شامبو مناسب:

اختر شامبو خفيفًا ومنقيًا مصممًا خصيصًا للشعر الدهني.

تجنب غسل الشعر بشكل متكرر، حيث يحفز ذلك فروة الرأس على إنتاج المزيد من الزيوت.

اغسل شعرك 2-3 مرات في الأسبوع.

استخدام الماء الفاتر:

تجنب الماء الساخن، لأنه يحفز إفراز الزيوت.

ركز على فروة الرأس، ودلكها بلطف لإزالة الزيوت والأوساخ.

استخدم البلسم على أطراف الشعر فقط، وتجنب وضعه على فروة الرأس.

العناية بفروة الرأس:

استخدم مقشر فروة الرأس مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة.

الحد من تصفيف الشعر بالحرارة:

الشعر الدهني رقيق وعرضة للكسر، لذا تجنب تصفيفه بالحرارة الزائدة.

النوم على وسادة من الحرير:

أغطية الوسائد الحريرية تقلل من الاحتكاك الناتج عن أغطية الوسائد القطنية.

تقلل من تجعد الشعر وتطايره وتكسره في الصباح.

نصائح إضافية:

استخدم منتجات تصفيف الشعر الخفيفة والخالية من الزيوت.

تجنب لمس شعرك بشكل متكرر، حيث ينقل ذلك الزيوت من يديك إلى شعرك.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

اشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك وشعرك.