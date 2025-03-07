كيف يؤثر السحور على صحة الجهاز الهضمي؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:57 صباحاً - أهمية تناول السحور لصحة الجهاز الهضمي

يُعتبر السحور وجبة رئيسية خلال شهر رمضان المبارك، وهو يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي. إذ أن تناول السحور يساهم في التحكم في مستويات الجوع والعطش أثناء فترة الصيام الطويلة، ويساعد الجسم على أداء وظائفه بكفاءة.

التأثيرات الإيجابية للسحور على الجهاز الهضمي

تحفيز الهضم: يساعد السحور على إفراز العصارات الهاضمة بشكل منتظم، مما يسهم في تسهيل عملية الهضم والحد من مشاكل المعدة مثل الحرقة والانتفاخ.

يساعد السحور على إفراز العصارات الهاضمة بشكل منتظم، مما يسهم في تسهيل عملية الهضم والحد من مشاكل المعدة مثل الحرقة والانتفاخ. تثبيت مستويات السكر في الدم: اختيار أطعمة منخفضة السكر وعالية الألياف في السحور يمكن أن يحقق استقرار مستويات السكر في الدم لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

اختيار أطعمة منخفضة السكر وعالية الألياف في السحور يمكن أن يحقق استقرار مستويات السكر في الدم لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالتعب والإرهاق. تعزيز صحة الأمعاء: يحتوي العديد من أطعمة السحور على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء الصحية وتقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك.

نصائح لاختيار وجبة سحور صحية

تناول الألياف بكثرة: احرص على أن تتضمن وجبتك أطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

احرص على أن تتضمن وجبتك أطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. تجنب الأطعمة المقلية والدهنية: الأطعمة العالية في الدهون قد تؤدي إلى عسر الهضم وتزيد من ضغط الدم ومستوى الكولسترول.

الأطعمة العالية في الدهون قد تؤدي إلى عسر الهضم وتزيد من ضغط الدم ومستوى الكولسترول. شرب كميات كافية من الماء: يساعد الماء في ترطيب الجسم والهضم السليم، لذا يُنصح بشرب الماء أو السوائل الصحية الأخرى مثل الحليب أو العصائر الطبيعية.

يساعد الماء في ترطيب الجسم والهضم السليم، لذا يُنصح بشرب الماء أو السوائل الصحية الأخرى مثل الحليب أو العصائر الطبيعية. تناول البروتينات: البروتينات مثل البيض أو الألبان تزيد من الشعور بالشبع وتعزز مستويات الطاقة أثناء الصيام.

الخلاصة

تعتبر وجبة السحور ضرورة أساسية للأفراد الذين يصومون في رمضان، فهي ليست مجرد وجبة تسبق ساعات طويلة من الصيام، بل لها تأثيرات كبيرة على صحة الجهاز الهضمي والمستوى العام للطاقة. إن اتباع نظام غذائي متوازن ومتعدد العناصر الغذائية في السحور يُعد جزءًا من الحفاظ على الصحة العامة ورفاهية الجسم خلال هذا الشهر الكريم.