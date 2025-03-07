سحور صحي في رمضان: سلطة التونة بالفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة لوجبة خفيفة ومشبعة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:57 صباحاً - مع أجواء رمضان الدافئة، تصبح لحظات السحور جزءًا مميزًا من طقوس الشهر الكريم. ولأن السحور هو الوقود الذي يساعد على تحمل ساعات الصيام، فمن المهم أن يكون متوازنًا وخفيفًا في الوقت نفسه. نقدم لك وصفة سلطة التونة بالفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة، وهي وجبة مثالية تمنح الجسم الطاقة المطلوبة دون الشعور بالامتلاء أو العطش.

فوائد سلطة التونة بالفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة:

وجبة غنية بالبروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لتعويض الجسم عن الفيتامينات والمعادن المفقودة خلال الصيام.

وجبة خفيفة وسهلة الهضم، لا تسبب الشعور بالخمول أو العطش.

مكونات سلطة التونة بالفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة:

1 علبة تونة مصفاة من الزيت.

1 كوب فاصوليا حمراء مسلوقة ومصفاة.

½ كوب ذرة حلوة مسلوقة.

1 ثمرة فلفل ألوان مقطعة مكعبات صغيرة.

1 ثمرة خيار مقطعة مكعبات صغيرة.

½ بصلة حمراء مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة واحدة.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير سلطة التونة بالفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة:

في وعاء كبير، ضعي التونة المصفاة وفتتيها باستخدام شوكة.

أضيفي الفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة والفلفل الألوان والخيار والبصل الأحمر، وقلبي المكونات جيدًا.

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والكمون والملح والفلفل والزعتر، وقلبي جيدًا حتى تتجانس الصلصة.

اسكبي خليط التتبيلة فوق السلطة وقلبي جميع المكونات حتى تمتزج النكهات معًا.

زيني بالبقدونس المفروم، وقدميها باردة بجانب خبز بلدي أو توست مشوي.

نصائح إضافية:

يمكنكِ إضافة مكونات أخرى حسب الرغبة، مثل الزيتون أو الكابري.

للحصول على وجبة أكثر إشباعًا، يمكنكِ إضافة كوب من الأرز البني المسلوق.

يمكن تحضير السلطة مسبقًا وحفظها في الثلاجة لحين وقت السحور.

هذا وسلطة التونة بالفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة هي خيار مثالي لوجبة سحور صحية ومتوازنة في رمضان. استمتعِ بوجبة شهية ومغذية تمنحكِ الطاقة اللازمة لصيام مريح.