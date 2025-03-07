فوائد تناول البروتين في السحور: خيارات متنوعة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 12:58 صباحاً - أهمية البروتين كجزء من السحور

تناول وجبة السحور المتوازنة والغنية بالبروتين يمكن أن يكون له تأثير كبير خلال صيام النهار. فمن خلال دمج البروتينات في وجبة السحور، يمكن تعزيز مستويات الطاقة وتحسين القدرة على التركيز خلال اليوم. البروتين يحتل دوراً مهماً في إصلاح الخلايا ونمو العضلات، ويمكن أن يساعد أيضًا في الشعور بالشبع لعدة ساعات بعد تناوله، مما يجعله مثالياً خلال فترة الصيام.

الخيار الأول: البيض

البيض يُعد من الخيارات الغنية بالبروتين والتي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة تناسب مختلف الأذواق. يمكن تناول البيض مسلوقاً أو مخفوقاً أو عملاً على شكل أومليت مع الخضروات لكسر الروتين وإضافة قيمة غذائية إضافية.

الخيار الثاني: الزبادي واللبنة

الزبادي واللبنة من منتجات الألبان الغنية بالبروتين والخيار المثالي للسحور. بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، فهي تحتوي على البروبيوتيك الذي يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الخيار الثالث: البقوليات

البقوليات مثل الحمص والفول تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعلها مثالية لوجبة السحور. يمكن تحضيرها كسلطات أو طهيها كجزء من الوجبة الرئيسية لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للصيام.

فوائد البروتين على الصحة والطاقة

زيادة الطاقة: البروتين يحتاج إلى وقت أطول في الهضم مما يساهم في توفير مستوى مستدام من الطاقة.

البروتين يحتاج إلى وقت أطول في الهضم مما يساهم في توفير مستوى مستدام من الطاقة. تعزيز الشعور بالشبع: تناول وجبة سحور غنية بالبروتين يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع على مدار اليوم.

تناول وجبة سحور غنية بالبروتين يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع على مدار اليوم. إصلاح العضلات: البروتين يساعد في إصلاح الأنسجة العضلية ويساهم في نمو العضلات عند ممارسة الرياضة.

باختيارك لأطعمة السحور الغنية بالبروتين، يمكنك ضمان أن جسمك يحصل على الدعم المطلوب للصيام بنشاط وفعالية.