الأطعمة التي يجب تجنبها في السحور: نصائح صحية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 11:48 مساءً - “`html

أهمية اختيار الأطعمة المناسبة في السحور

يعتبر السحور وجبة مهمة جدًا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يمنح الجسم الطاقة والقدرة على الصيام طوال النهار. من الضروري أن تحتوي وجبة السحور على عناصر غذائية متوازنة للحفاظ على النشاط والصحة. لكن هنالك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها خلال هذه الوجبة لتفادي الشعور بالعطش أو التعرض لتقلبات مستويات الطاقة خلال النهار.

الأطعمة التي يجب تجنبها في السحور

الأطعمة المالحة: تعتبر الأطعمة المالحة مثل المخللات والجبن المالح من الأسباب الرئيسية للشعور بالعطش خلال النهار. يُنصح بتجنب هذه الأطعمة للحفاظ على مستوى جيد من الترطيب.

تعتبر الأطعمة المالحة مثل المخللات والجبن المالح من الأسباب الرئيسية للشعور بالعطش خلال النهار. يُنصح بتجنب هذه الأطعمة للحفاظ على مستوى جيد من الترطيب. الأطعمة المقلية: تُسبب الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي الشعور بالثقل والخمول، مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستوى النشاط خلال النهار.

تُسبب الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي الشعور بالثقل والخمول، مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستوى النشاط خلال النهار. الحلويات والسكر: تؤدي الحلويات والمشروبات السكرية إلى ارتفاع مؤقت في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض سريع، مما يسبب شعورًا بالإرهاق والجوع.

تؤدي الحلويات والمشروبات السكرية إلى ارتفاع مؤقت في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض سريع، مما يسبب شعورًا بالإرهاق والجوع. الكافيين: الشاي والقهوة من المشروبات التي ينصح بتجنبها خلال السحور، لأنها مدرة للبول ويمكن أن تزيد من فرص الجفاف خلال الصوم.

نصائح لتحضير سحور صحي

– قم بإدراج الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخبز الكامل لزيادة الشعور بالشبع.

– تناول الخضروات والفواكه للحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

– اشرب كمية كافية من الماء قبل بدء الصيام للمحافظة على نسبة الترطيب في الجسم.

– إدخال البروتينات الصحية مثل البيض والزبادي لتحسين مستويات الطاقة.

الحفاظ على تغذية متوازنة في السحور يمكن أن يعزز من قدرة الفرد على الصيام بكفاءة ويضمن الحفاظ على الصحة والنشاط طوال اليوم.

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