السحور ومساعدة الجسم على التكيف مع الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 11:48 مساءً - أهمية السحور في تعزيز الصحة أثناء الصيام

يعتبر السحور وجبة رئيسية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يلعب دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على التكيف مع فترات الصيام الطويلة. تختلف هذه الوجبة عن الإفطار بأنها تناولت قبل الفجر وتساعد في توفير الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للجسم طوال النهار.

فوائد السحور لصحة الجسم

تقديم السحور بشكل صحيح يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ملحوظ على الصحة العامة، ومن بين الفوائد:

الحفاظ على مستويات الطاقة: يساعد السحور في توفير الطاقة اللازمة للجسم طوال ساعات الصيام، ما يساعد الشخص على البقاء نشطًا ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

يساعد السحور في توفير الطاقة اللازمة للجسم طوال ساعات الصيام، ما يساعد الشخص على البقاء نشطًا ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق. دعم مستوى السكر في الدم: اختيار الكربوهيدرات المعقدة في السحور يمكن أن يحافظ على توازن مستوى السكر في الدم.

اختيار الكربوهيدرات المعقدة في السحور يمكن أن يحافظ على توازن مستوى السكر في الدم. الحفاظ على الترطيب: من المهم تضمين الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي مثل الفاكهة والخضروات لتعويض السوائل المفقودة.

مكونات السحور المثالي

لضمان تحقيق الفوائد المثلى من السحور، يجب أن تشتمل وجبتك على:

البروتين: مثل البيض، أو الفاصوليا، أو اللحم الخالي من الدهون، لدعم العضلات والشعور بالشبع.

مثل البيض، أو الفاصوليا، أو اللحم الخالي من الدهون، لدعم العضلات والشعور بالشبع. الحبوب الكاملة: كالشوفان أو الخبز الكامل، لزيادة الشبع وتوفير الطاقة الطويلة الأمد.

كالشوفان أو الخبز الكامل، لزيادة الشبع وتوفير الطاقة الطويلة الأمد. الفواكه والخضروات: للمساعدة في الحفاظ على مستويات الترطيب وتوفير الفيتامينات والمعادن الضرورية.

للمساعدة في الحفاظ على مستويات الترطيب وتوفير الفيتامينات والمعادن الضرورية. المكسرات والبذور: كمصدر للدهون الصحية ولتعزيز الشعور بالشبع.

السحور ليس مجرد عادة رمضانية، بل هو جزء أساسي من الصحة العامة خلال فترة الصيام. بالتخطيط الجيد واختيار الأطعمة المغذية، يمكن للسحور أن يكون أداة فعالة في تعزيز صحة الجسم والمساعدة في التكيف السلس مع متطلبات الصيام اليومية.