نصائح لتحضير سحور صحي ومتوازن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 10:51 مساءً - لماذا يعتبر السحور مهماً؟

السحور هو الوجبة التي يتناولها المسلمون قبل بزوغ الفجر خلال شهر رمضان المبارك. يعتبر السحور وجبة أساسية، لأنه يمنح الجسم الطاقة اللازمة طوال ساعات الصيام. تناول سحور متوازن يمكن أن يساعد في تجنب التعب والشعور بالجوع خلال اليوم.

مكونات وجبة سحور متكاملة

لتكون وجبة السحور متكاملة وصحية، يجب أن تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. إليك بعض النصائح لتحضير سحور صحي:

1. البروتينات

تساعد البروتينات في بناء العضلات وتجديد الخلايا. تشمل مصادر البروتين الجيد: البيض، الحليب ومشتقاته، واللبن الزبادي.

2. الكربوهيدرات المعقدة

الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة تعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول. يمكنك تناول الخبز المصنوع من القمح الكامل أو الشوفان.

3. الدهون الصحية

تشمل الدهون الصحية: الأفوكادو، زيت الزيتون، والمكسرات. هذه الدهون تساعد في نقل الفيتامينات المهمة للجسم.

4. الفواكه والخضروات

تعتبر الفواكه والخضروات مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على الألياف التي تحسن من عملية الهضم.

نصائح إضافية لسحور متوازن

شرب الماء: احرص على تناول كمية جيدة من الماء خلال السحور لتجنب الجفاف.

احرص على تناول كمية جيدة من الماء خلال السحور لتجنب الجفاف. تجنب الأطعمة المالحة: الأطعمة المالحة قد تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.

الأطعمة المالحة قد تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار. التحكم بكميات السكر: تجنب المشروبات المحلاة والحلويات الثقيلة في السحور لتحافظ على مستوى الطاقة لديك.

سحور صحي لرمضان نشيط

بتطبيق هذه النصائح البسيطة، يمكنك تحضير سحور صحي ومتوازن يمدك بالطاقة والحيوية خلال ساعات الصيام. اختر بحكمة مكونات السحور واستمتع بشهر رمضان برفاهية صحة وعافية.