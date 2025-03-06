السحور وتأثيره على مستويات الطاقة خلال رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 10:51 مساءً - “`html

أهمية السحور أثناء شهر رمضان

يعتبر وجبة السحور جزءًا هامًا من طقوس شهر رمضان المبارك، حيث تختلف عادات تناول الطعام خلال هذا الشهر الكريم بشكل كبير عن الأيام العادية. السحور هو الوجبة التي يتناولها المسلمون قبل الفجر وقبل بداية الصيام، وتلعب هذه الوجبة دورًا حيويًا في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمل ساعات الصيام الطويلة.

القيمة الغذائية للسحور

يتميز السحور المتوازن بقدرته على توفير العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم. يفضل أن تحتوي وجبة السحور على:

الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر أو الشوفان، التي تمد الجسم بالطاقة التي تُطلق تدريجيًا.

البروتين من مصادر مثل البيض أو اللبن، والذي يساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الدهون الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات، التي توفر المزيد من الطاقة وتساعد في امتصاص الفيتامينات.

الفيتامينات والمعادن من الفواكه والخضروات الطازجة التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

تأثير السحور على مستويات الطاقة خلال اليوم

تلعب وجبة السحور دورًا محوريًا في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم. تناول وجبة سحور متوازنة يمكن أن يساعد في:

الحفاظ على مستويات ثابتة من الجلوكوز في الدم، مما يقي من الشعور بالتعب والإعياء.

تحسين الأداء البدني والعقلي، خاصة لمن لديهم يوم مليء بالأنشطة والمهمات.

الحد من الإحساس بالعطش، بفضل تناول الأطعمة الغنية بالماء والمحتفظة بالرطوبة.

نصائح لتجهيز وجبة سحور مثالية

لضمان أفضل أداء خلال الصيام، ينبغي مراعاة بعض النصائح عند تجهيز وجبة السحور:

اختيار الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات للحفاظ على رطوبة الجسم.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية التي تزيد من الشعور بالعطش.

محاولة تناول وجبة السحور في وقت متأخر قبل الفجر لتقليل فترة الصيام الجسدية.

بإعداد سحور صحي ومتوازن، يمكن للصائمين تحسين مستوى طاقتهم والمساهمة في صيام مريح ومفيد من الناحية الصحية.

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