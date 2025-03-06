أفضل الأطعمة للسحور: خيارات غنية بالطاقة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 09:54 مساءً - أهمية وجبة السحور في رمضان

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواصلة الصيام خلال ساعات النهار الطويلة. تساعد وجبة السحور على تقليل الشعور بالجوع والعطش، وتساهم في الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز. لذلك، من المهم اختيار الأطعمة المناسبة التي تعزز القدرة على تحمل الصيام.

أطعمة غنية بالطاقة للسحور

تشمل الأطعمة الغنية بالطاقة خيارات متنوعة من المجموعات الغذائية التي تمنح الجسم النشاط والحيوية. إليكم بعض الأفكار لأطعمة السحور المثالية:

1. الحبوب الكاملة

الشوفان: مصدر ممتاز للألياف والطاقة، ويمكن تناوله مع الحليب أو الزبادي.

الخبز الأسمر: يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ويمكن تناولها مع الجبن أو البيض.

2. البروتينات

البيض: يوفر بروتين كامل ويساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة.

الفول: مصدر جيد للبروتين النباتي، ويمكن تحضيره مع الطماطم وزيت الزيتون.

3. الأطعمة الغنية بالدهون الصحية

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية تدعم الجهاز العصبي وتساعد في امتصاص الفيتامينات.

المكسرات: مثل اللوز والجوز، غنية بالطاقة وتوفر الألياف والدهون الصحية.

4. الفواكه والخضروات

الموز: يحتوي على البوتاسيوم والكربوهيدرات، مما يعطي دفعة قوية من الطاقة.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والجرجير، تحوي العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة.

نصائح إضافية للحصول على سحور صحي

من المهم أن تتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة خلال السحور، حيث يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالعطش والجوع بسرعة بعد بدء الصيام. حاول تناول كميات معتدلة من الطعام ومضغ الأكل ببطء لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الغذائية المتاحة.

ختامًا، حسن اختيار الأطعمة والتخطيط المسبق لوجبة السحور يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تجربة الصيام. اختر دائمًا الأطعمة التي تحافظ على صحتك وتمنحك القوة والنشاط خلال الشهر المبارك.