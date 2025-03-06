تخفيف آلام أسفل الظهر قبل النوم: حيل بسيطة لنوم هادئ

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 09:54 مساءً - يعاني الكثيرون من آلام أسفل الظهر المزعجة، والتي تتراوح بين الالتواءات الحادة والألم المزمن الناتج عن نمط الحياة المستقر. يمكن أن تؤثر هذه الآلام سلبًا على نوعية النوم والحياة اليومية. في هذا المقال، نقدم لك حيلًا سهلة يمكنك تطبيقها قبل النوم لتخفيف آلام الظهر وتحسين جودة نومك.

أسباب آلام أسفل الظهر:

الالتواءات والإصابات.

نمط الحياة المستقر وقلة الحركة.

وضعية الجلوس الخاطئة.

مشاكل في العمود الفقري.

التوتر والإجهاد.

حيل لتخفيف آلام أسفل الظهر قبل النوم:

تقوية العضلات الأساسية:

تقوية عضلات الظهر والبطن لدعم العمود الفقري.

ممارسة تمارين بسيطة مثل تمارين البطن بالدراجة ورفع الساق.

تجنب وضعية الجلوس السيئة:

الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة أثناء العمل أو الجلوس لفترات طويلة.

الوقوف والمشي بانتظام لتخفيف الضغط على العمود الفقري.

اتباع قاعدة 20-10 (20 دقيقة عمل، 10 دقائق مشي).

الحصول على مرتبة ثابتة:

اختيار مرتبة تدعم العمود الفقري بشكل صحيح.

تغيير المرتبة كل 6-8 سنوات.

تجربة المرتبة قبل الشراء للتأكد من ملاءمتها.

تقليل الضغط على الظهر أثناء النوم:

وضع وسادة تحت الركبتين عند النوم على الظهر لرفعها قليلًا.

وضع وسادة بين الركبتين عند النوم على الجانب.

ممارسة تمارين اليوجا الخفيفة:

تمارين اليوجا تساعد على تخفيف آلام الظهر وتقليل التوتر.

تمارين التنفس تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

نصائح إضافية:

تطبيق كمادات دافئة على منطقة الألم قبل النوم.

تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية عند الضرورة.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

استشارة الطبيب إذا كان الألم شديدًا أو مستمرًا.