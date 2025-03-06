أهمية وجبة السحور: لماذا يجب ألا نتجاهلها؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 09:54 مساءً - فوائد وجبة السحور لصحتنا العامة

وجبة السحور تعد من العادات الغذائية الأساسية والتي لا ينبغي تجاهلها، وبالرغم من كونها مرتبطة بالصيام في شهر رمضان، إلا أن فوائدها تمتد لتشمل الجوانب الصحية والبدنية على مدار السنة. في هذا المقال، سنستعرض بعض الفوائد المهمة لوجبة السحور وكيفية تأثيرها على حياتنا اليومية.

مصدر للطاقة وطاقة دائمة

تساعد وجبة السحور على تزويد الجسم بالطاقة الكافية لبدء اليوم بنشاط. تحديدًا خلال شهر رمضان، تعمل هذه الوجبة على منح الصائم الطاقة اللازمة لتحمل ساعات الصيام الطويلة، ومنع الشعور بالتعب أو الخمول.

توازن مستويات السكر في الدم

تحسين القدرة على التركيز والأداء الذهني

تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي

تساهم وجبة السحور المتوازنة في تحسين عملية الهضم وتنظيمها. حيث تعمل الأغذية الغنية بالألياف والماء على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على منع الإمساك ومشاكل الهضم الأخرى.

الحفاظ على الوزن الصحي

تساهم وجبة السحور في إدارة الوزن بطريقة فعّالة. فإهمال هذه الوجبة قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار، مما يزيد من فرصة زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تناول أطعمة مغذية في السحور يعزز من الشعور بالشبع لفترة أطول.

الاختيارات الغذائية الذكية في السحور

عند تحضير وجبة السحور، من المهم اختيار الأطعمة التي تمنح الشعور بالشبع وتحتوي على العناصر الغذائية الضرورية:

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز الأسمر

البروتينات مثل البيض واللبن والجبن

الفواكه والخضروات المفيدة للهضم

شرب كميات كافية من الماء

لذلك، تعتبر وجبة السحور جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي الصحي، خاصة خلال فترات الصيام. إن الحفاظ على تناول هذه الوجبة وإدرجها في روتيننا اليومي يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين الصحة العامة وزيادة القدرة على التحمل والاعتدال في الأكل خلال يومنا.