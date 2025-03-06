تجنب الانتفاخ بعد إفطار رمضان: أضف هذه الأعشاب إلى كوب الشاي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:55 مساءً - انتفاخ البطن وتراكم الغازات من المشكلات الهضمية الشائعة، خاصةً بعد وجبة الإفطار في رمضان. لتجنب هذه المشكلة والاستمتاع بشهر رمضان دون انزعاج، يمكنك إضافة بعض الأعشاب والتوابل الطبيعية إلى كوب الشاي بعد الإفطار.

أعشاب وتوابل طبيعية للتخلص من الانتفاخ:

الزنجبيل:

يحتوي على مركبات تحفز الهضم وتقلل من الانتفاخ.

يمكن إضافة شرائح الزنجبيل الطازج أو الزنجبيل المطحون إلى الشاي.

بذور الشمر:

تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخ.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة إلى الشاي.

النعناع:

يحتوي على المنثول، الذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي.

يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة أو زيت النعناع إلى الشاي.

الكمون:

يحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية ويمنع تكوين الغازات الزائدة.

يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى الشاي.

الليمون والعسل:

الليمون يحفز إنتاج العصارات الهضمية، والعسل يهدئ الجهاز الهضمي.

يمكن إضافة عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل إلى الشاي.

نصائح إضافية لتجنب الانتفاخ في رمضان:

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا.

شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

ممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار.