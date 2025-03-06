أفضل أنواع الشاي الغنية بمضادات الأكسدة لصحة أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:55 مساءً - تُعد مضادات الأكسدة من أهم العناصر الغذائية لصحتك، حيث تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز جهاز المناعة. الشاي هو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة، وإليك أفضل أنواع الشاي التي يمكنك تناولها:

1. الشاي الأسود:

الشاي الأسود هو الأكثر استهلاكًا حول العالم، وهو غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات.

يحتوي على مركبات الثيافلافين والثياروبيجينز، وهي مضادات أكسدة قوية.

شرب 2-3 أكواب من الشاي الأسود يوميًا يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

2. الكركديه:

الكركديه غني بالعناصر الغذائية والمركبات المضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين.

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

يساهم في خفض ضغط الدم.

خالٍ من الكافيين، مما يجعله مناسبًا للشرب في أي وقت.

3. شاي أولونج (الشاي الصيني):

مزيج بين الشاي الأخضر والأسود، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الثيافلافين.

يساعد في إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم.

يحتوي على الحمض الأميني L-theanine، الذي يساعد في الاسترخاء وتحسين النوم وتقليل القلق.

4. الشاي الأخضر:

يُصنع من أوراق الشاي الطازجة غير المخمرة، وهو غني بالكاتيكين، وهو مضاد أكسدة قوي.

يحسن وظائف المخ ويخفض مستويات السكر في الدم ويقلل الالتهابات.

يساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والاضطرابات العصبية.

يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وعلامات الشيخوخة المبكرة.

نصائح إضافية:

تناول الشاي بدون سكر أو بكمية قليلة من السكر للحصول على أقصى استفادة.

يمكن إضافة الليمون أو النعناع لتعزيز فوائد الشاي.

استشر طبيبك قبل تناول أي نوع من الشاي إذا كنت تعاني من أي حالة صحية.