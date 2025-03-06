10 فوائد مذهلة لشرب العيران

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:55 مساءً - فوائد شرب العيران لصحة الجسم

يُعتبر العيران من المشروبات التقليدية في العديد من الثقافات، وهو مشروب منعش مصنوع من الزبادي والماء والملح. للشرب العيران فوائد صحية متعددة تجعله خيارا محببا للكثيرين، سواء في أيام الصيف الحارة أو كجزء من نظام غذائي متوازن.

الفوائد الصحية للعيران

تحسين صحة الأمعاء: يحتوي العيران على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء، مما يساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي.

يحتوي العيران على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء، مما يساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي. ترطيب الجسم: يعد العيران مصدرًا رائعًا للترطيب، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في تجنب الجفاف، خاصة في الأيام الحارة.

يعد العيران مصدرًا رائعًا للترطيب، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في تجنب الجفاف، خاصة في الأيام الحارة. غني بالبروتين: يعتبر العيران مصدرًا ممتازًا للبروتين، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة وتحسين الصحة العامة.

يعتبر العيران مصدرًا ممتازًا للبروتين، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة وتحسين الصحة العامة. مدعم بالكالسيوم: يحتوي الزبادي المستخدم في تحضير العيران على نسبة مرتفعة من الكالسيوم، مما يعزز صحة العظام والأسنان.

يحتوي الزبادي المستخدم في تحضير العيران على نسبة مرتفعة من الكالسيوم، مما يعزز صحة العظام والأسنان. تعزيز المناعة: البكتيريا النافعة الموجودة في العيران تلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

البكتيريا النافعة الموجودة في العيران تلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض. خفض ضغط الدم: يمكن أن يسهم تناول العيران في خفض ضغط الدم بفضل خصائصه المنشطة والقابلة لتعديل ضغط الجسم.

يمكن أن يسهم تناول العيران في خفض ضغط الدم بفضل خصائصه المنشطة والقابلة لتعديل ضغط الجسم. تحسين المزاج: تحسين صحة الأمعاء قد يرتبط بشكل إيجابي بتحسين الحالة المزاجية وتقليل الإحساس بالقلق والاكتئاب.

تحسين صحة الأمعاء قد يرتبط بشكل إيجابي بتحسين الحالة المزاجية وتقليل الإحساس بالقلق والاكتئاب. زيادة الطاقة: بفضل العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في العيران، يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة بشكل طبيعي دون الحاجة لمشروبات الطاقة الصناعية.

بفضل العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في العيران، يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة بشكل طبيعي دون الحاجة لمشروبات الطاقة الصناعية. تقليل الوزن: كونه منخفض السعرات الحرارية ويعزز الشعور بالشبع، يمكن أن يكون العيران جزءًا من خطط تخفيض الوزن.

كونه منخفض السعرات الحرارية ويعزز الشعور بالشبع، يمكن أن يكون العيران جزءًا من خطط تخفيض الوزن. دعم عملية التمثيل الغذائي: يمكن أن تساهم العناصر الغذائية في العيران في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم، مما يساعد في الاستفادة القصوى من الطاقة المحصلة من الطعام.

يعتبر شرب العيران جزءًا من التقاليد الغذائية في العديد من الثقافات، ويوفر العديد من الفوائد الصحية التي تجعل من هذا المشروب اختيارًا حكيمًا لك ولعائلتك.