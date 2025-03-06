صيام مرضى القلب في رمضان: نصائح وإرشادات هامة لصيام آمن

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:55 مساءً - يتساءل العديد من مرضى القلب عن إمكانية الصيام في رمضان وتأثيره على صحتهم. يقدم الدكتور أمجد علي، استشاري القلب، نصائح وإرشادات هامة لمرضى القلب لصيام آمن خلال شهر رمضان.

شروط صحية لصيام مرضى القلب:

استشارة الطبيب قبل الصيام:

يجب على مريض القلب استشارة طبيبه قبل الصيام، خاصة إذا كان يعاني من فشل القلب، الذبحة الصدرية غير المستقرة، اضطرابات ضغط الدم، أو جلطات سابقة أو حديثة.

تنظيم تناول الأدوية:

يجب ضبط جرعات الأدوية مع مواعيد الإفطار والسحور.

بعض الأدوية مثل مدرات البول قد تسبب الجفاف، لذا قد يحتاج الطبيب إلى تعديل الجرعة أو توقيفها مؤقتًا.

الحفاظ على الترطيب:

شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة لمن يتناول مدرات البول.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من فقدان السوائل.

اختيار الأطعمة الصحية:

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية لتقليل إجهاد القلب.

التركيز على الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية.

تقليل الملح لتجنب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

تجنب الإجهاد:

عدم بذل مجهود بدني زائد، خاصة في ساعات الصيام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

مراقبة الأعراض:

إذا شعر المريض بأعراض مثل ألم في الصدر، ضيق تنفس، دوخة شديدة، أو تورم في القدمين، فعليه الإفطار فورًا واستشارة الطبيب.

متى ينصح الطبيب بعدم الصيام؟

في بعض الحالات، قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، خاصة إذا كان المريض في مرحلة غير مستقرة من المرض، وذلك للحفاظ على صحته وحمايته من التعرض لأي مضاعفات صحية.

نصائح عامة:

استشارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار الصيام.

مراقبة الأعراض بانتظام.

الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة.

مراعاه عدم بذل مجهود شاق خلال ساعات الصيام.

هذا ويمكن لمرضى القلب الصيام بأمان في رمضان باتباع النصائح والإرشادات الطبية والتغذوية، واستشارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار الصيام.