تعرف عليها .. نصائح فعالة لحماية صحتك الجسدية والنفسية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 07:56 مساءً - يعتبر القلق من المشاكل الشائعة التي تؤثر على حياة الكثيرين، ولكن هل تعلم أن القلق المزمن لا يقتصر تأثيره على الصحة النفسية فقط، بل يمتد ليشمل الصحة الجسدية أيضًا؟

كيف يؤثر القلق على الصحة الجسدية؟

أمراض القلب: يزيد القلق من معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشاكل الجهاز الهضمي: يرتبط القلق ارتباطًا وثيقًا بصحة الأمعاء، مما يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي والانتفاخ وآلام المعدة.

ضعف الجهاز المناعي: يجعل الإجهاد المزمن الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهابات.

الألم المزمن: يمكن أن تتفاقم حالات مثل الصداع النصفي وآلام المفاصل وتوتر العضلات بسبب القلق.

من هم الأكثر عرضة للقلق؟

النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق من الرجال.

سكان المناطق الحضرية أكثر عرضة بسبب ضغوط الحياة.

الشباب (18-29 عامًا) هم الفئة الأكثر انتشارًا للقلق.

التاريخ العائلي للقلق يزيد من احتمالية الإصابة.

تعاطي المخدرات والإجهاد المستمر والتجارب المؤلمة تزيد من خطر الإصابة.

نصائح فعالة للتحكم في القلق:

ممارسة التنفس العميق: تساعد الأنفاس البطيئة والمضبوطة في تهدئة الجهاز العصبي.

ممارسة الرياضة بانتظام: يطلق النشاط البدني الإندورفين، مما يقلل من التوتر.

الحد من الكافيين: يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض القلق.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يعد روتين النوم الثابت أمرًا بالغ الأهمية للاستقرار العقلي.

طلب المساعدة المهنية: يمكن للعلاج والأدوية أن توفر راحة فعالة للقلق الشديد.

هذا والقلق ليس مجرد عبء عاطفي، بل يؤثر على الجسم بطرق خطيرة. التعرف على علامات القلق واتخاذ خطوات استباقية يمكن أن يمنع المضاعفات الصحية طويلة الأمد.