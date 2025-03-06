تجنب عسر الهضم في رمضان: نصائح ذهبية لصيام صحي ومريح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 06:59 مساءً - يعتبر عسر الهضم من المشاكل الشائعة في شهر رمضان، وذلك بسبب تغير مواعيد الأكل والإفراط في تناول الطعام بعد ساعات الصيام الطويلة. لتجنب هذه المشكلة المزعجة، يقدم الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة بكلية طب المنصورة، مجموعة من النصائح الذهبية لصيام صحي ومريح.

1. الإفطار الصحي والمتوازن:

ابدأ تدريجيًا: ابدأ إفطارك بتناول تمرة مع كوب من الماء الدافئ أو شوربة خفيفة لتنشيط المعدة.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية: هذه الأطعمة تبطئ عملية الهضم وتزيد من الشعور بالامتلاء.

تناول وجبات صغيرة: قسّم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة بدلًا من تناول وجبة كبيرة دفعة واحدة.

2. السحور المثالي للهضم السليم:

ركز على الألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والشوفان لمنع الإمساك وتحسين الهضم.

تناول البروتينات الخفيفة: تناول البروتينات الخفيفة مثل البيض والزبادي لتسهيل الهضم وتوفير طاقة تدوم طويلًا.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات: هذه الأطعمة تسبب احتباس السوائل والانتفاخ.

3. تجنب العادات السيئة:

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا: المضغ الجيد يسهل عملية الهضم.

قلل من المشروبات الغازية والكافيين: هذه المشروبات تزيد من الحموضة والانتفاخ.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل: انتظر ساعتين على الأقل لتجنب ارتجاع المريء.

4. مشروبات طبيعية تساعد على الهضم:

النعناع والزنجبيل: يخففان من الانتفاخ ويساعدان على الهضم.

اليانسون والكمون: يقللان من الغازات والتقلصات المعوية.

الماء الدافئ مع الليمون: يحسن الهضم ويقلل الشعور بالامتلاء.

5. الحركة والنشاط:

المشي بعد الإفطار: المشي لمدة 15-30 دقيقة بعد الإفطار يحفز الجهاز الهضمي ويمنع التخمة.

تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة: يقلل من فرص الإصابة بالحموضة.

متى تستشير الطبيب؟

إذا استمر عسر الهضم رغم اتباع هذه النصائح، استشر طبيبًا متخصصًا لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.