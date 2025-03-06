تخلص من نمط الحياة الخامل: نصائح ذهبية لصحة أفضل وطاقة متجددة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:49 مساءً - نمط الحياة الخامل يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، حيث يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل السمنة ومشاكل العظام، خاصة بين الشباب. إليك نصائح ذهبية للتخلص من نمط الحياة الخامل والحفاظ على صحة أفضل.

مخاطر نمط الحياة الخامل:

السمنة وزيادة الوزن.

مشاكل العظام والمفاصل.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

اختلال التوازن الهرموني.

انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالتعب.

نصائح للتخلص من نمط الحياة الخامل:

فترات راحة منتظمة: تجنب الجلوس لفترات طويلة، وخذ فترات راحة قصيرة كل 50-60 دقيقة للوقوف والتمدد والمشي.

ممارسة النشاط البدني: مارس التمارين الرياضية أو الأنشطة البدنية التي تفضلها، مثل المشي واليوجا والسباحة وتمارين القوة.

استخدام السلالم: استخدم السلالم بدلاً من المصاعد لتحريك العضلات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

المشي بعد الوجبات: يساعد المشي على تسهيل عملية الهضم والتحكم في مستويات السكر في الدم.

شرب الماء بكميات كافية: حافظ على ترطيب جسمك بشرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا.

تقليل وقت الشاشات: قلل من استخدام الشاشات خارج أوقات العمل، وانخرط في هوايات أخرى مثل القراءة أو الطبخ.

الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة: تجنب الانحناء أو تقوس الظهر للحفاظ على صحة العمود الفقري.

فوائد النشاط البدني المنتظم:

تنظيم الهرمونات.

تحسين حساسية الأنسولين.

فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

زيادة مستويات الطاقة والشعور بالنشاط.