المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:49 مساءً - جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تظل الحل الوحيد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جاء هذا التأكيد خلال أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المغربية – السعودية، التي انعقدت اليوم الأربعاء في مكة المكرمة، حيث شددت المملكة العربية السعودية على التزامها القوي بمساندة المغرب في الدفاع عن سيادته الوطنية ووحدته الترابية.

وأوضحت الرياض أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي يجب أن يكون ضمن سيادة المملكة المغربية وبما يضمن استقرار المنطقة، مؤكدة رفضها لأي محاولات لتقويض وحدة المغرب الترابية أو المساس بسيادته الوطنية.

ويأتي هذا الموقف ليعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكتين، ويؤكد تطابق الرؤى بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.