السمك على مائدة إفطار رمضان: فوائد صحية وطرق تحضير مثالية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:49 مساءً - يعتبر السمك خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار في رمضان، حيث يزود الجسم بالبروتينات الصحية والدهون المفيدة بعد ساعات الصيام الطويلة. يقدم الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي، أهم فوائد تناول السمك في رمضان ونصائح لتحضيره بطريقة صحية.

فوائد تناول السمك في رمضان:

تعزيز صحة القلب:

الأسماك الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون والتونة تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

سهولة الهضم وخفة على المعدة:

السمك أسرع في الهضم مقارنة باللحوم الحمراء، مما يجعله مثاليًا لتجنب التخمة بعد الإفطار.

لا يسبب ثقلًا على الجهاز الهضمي، خاصة إذا كان مشويًا أو مطهوًا على البخار.

منح طاقة مستدامة:

البروتينات في السمك تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الجوع خلال الصيام.

يزود الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية لنمو العضلات وتجديد الخلايا.

تحسين صحة الدماغ والمزاج:

أوميجا 3 ومضادات الأكسدة في السمك تقلل من التوتر والقلق.

تحسن التركيز والذاكرة وتقلل من خطر الاكتئاب.

دعم صحة العظام والمفاصل:

غني بفيتامين D الذي يعزز امتصاص الكالسيوم ويحافظ على صحة العظام.

يساعد في تقليل التهابات المفاصل بفضل الأحماض الدهنية المفيدة.

طرق تحضير السمك الصحية في رمضان:

اختر الأسماك المشوية أو المطهوة على البخار بدلًا من المقلية.

تناول السمك مع الخضار المشوية أو السلطة لوجبة متوازنة.

تجنب إضافة الكثير من الملح أو التوابل الحارة.

يُفضل تناول السمك في وجبة الإفطار وتجنبه في السحور لتجنب العطش.

نصائح إضافية:

إدخال السمك إلى وجبة الإفطار مرة أو مرتين أسبوعيًا.

هذا وتناول السمك في رمضان يعزز الصحة، يمنح طاقة مستدامة، ويحافظ على صحة القلب والمخ دون إرهاق الجهاز الهضمي.