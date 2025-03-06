4 نصائح لتقليل تأثير الحلويات الرمضانية على الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تزداد معدلات استهلاك الحلويات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بعد الإفطار، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة، مثل الشعور بالخمول وزيادة الوزن. ولتجنب هذه المشكلات، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعد في تقليل تأثير الحلويات على الجسم.

وفي هذا السياق، تستعرض الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح الفعالة التي يمكن اتباعها بعد تناول الحلويات الرمضانية للحفاظ على التوازن الصحي.

تنصح عسكر بتناول كميات كافية من الماء والسوائل غير المحلاة بعد تناول الحلويات، حيث يساعد ذلك على تحسين عملية الهضم، كما يساهم في ترطيب الفم وتقليل تراكم البكتيريا التي تتغذى على السكر، مما يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

يُفضل مضغ الحلويات بهدوء وعدم الإفراط في تناولها، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة. التحكم في حجم الكمية المستهلكة يساعد في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم ويقلل من التأثيرات السلبية على الجسم.

ممارسة الرياضة بعد تناول الحلويات يمكن أن تساعد في تحفيز عملية الهضم ومنع تراكم السكريات والدهون في الجسم. يُنصح بالمشي لمدة 30 دقيقة بعد الإفطار لتعزيز النشاط البدني وتحسين التمثيل الغذائي.

توصي عسكر الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو أمراض القلب بتقليل استهلاك الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية، واستبدالها بخيارات صحية أقل ضررًا، للحفاظ على الوزن والصحة العامة خلال الشهر الفضيل.