تعاني من ألم البطن أثناء الصيام؟ .. هكذا يمكنك التغلب عليه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني بعض الأشخاص من آلام في البطن خلال ساعات الصيام، والتي قد تكون خفيفة وتختفي تلقائيًا، بينما في بعض الحالات الأخرى قد تكون مؤشرًا لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً طبيًا.

تختلف طبيعة آلام البطن من شخص لآخر، فقد تكون خفيفة أو حادة، مؤقتة أو مستمرة، كما قد تتركز في منطقة معينة أو تنتقل إلى أجزاء مختلفة من البطن، مما يجعل من الضروري الانتباه إلى طبيعة الألم ومدى استمراريته.

يختلف علاج آلام البطن حسب السبب الكامن وراءها، فقد يكون الأمر بسيطًا ويتطلب رعاية منزلية، بينما في بعض الحالات قد يستدعي التدخل الطبي. للتخفيف من آلام البطن أثناء الصيام، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

-شرب كميات كافية من السوائل الصافية للحفاظ على ترطيب الجسم.

-تجنب المشروبات المنبهة والمحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي.

-الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والحارة التي قد تهيج المعدة.

-الراحة والاسترخاء لتخفيف التوتر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

إذا استمر الألم أو ازدادت حدته، فمن الضروري مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.