ابتسامتك سر ثقتك.. طرق منزلية للحفاظ على أسنانك بيضاء بالشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

لا يعد إصفرار الأسنان دائمًا مؤشرًا على ضعف العناية بالفم، فقد يكون ناتجًا عن عوامل أخرى، مثل العادات الغذائية اليومية. ومع قدوم فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة واقتصادية للحفاظ على بياض أسنانهم وإشراقتها.

يُنصح بغسل الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد، إلى جانب استخدام الخيط السني لإزالة بقايا الطعام والبلاك من الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مما يساهم في تقليل الاصفرار والحفاظ على صحة اللثة.

يعد شرب الماء بعد الأكل وسيلة فعالة لتنظيف الأسنان، حيث يساعد في إزالة بقايا الطعام والمشروبات التي قد تسبب تغير لون الأسنان، بالإضافة إلى دوره في ترطيب الفم والحفاظ على مينا الأسنان.

للحد من تصبغات الأسنان، يُفضل التقليل من استهلاك بعض المشروبات، مثل:

-الشاي والقهوة.

-النبيذ الأحمر.

كما يمكن تناول أطعمة مقرمشة، مثل التفاح والكرفس، التي تعمل على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي.

يعد التنظيف الدوري للأسنان عند الطبيب من أفضل الطرق للحفاظ على بياض الأسنان، حيث يساعد في إزالة البقع العنيدة التي لا يمكن التخلص منها بفرشاة الأسنان فقط، كما يحمي من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.