طرق حماية العين من الجفاف خلال رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تتعرض العين للجفاف لعدة أسباب، مثل تناول بعض الأدوية، تأثيرات تكييف الهواء، أو بسبب تراجع قدرة العين على إنتاج الدموع. ويؤدي نقص الرطوبة في العين إلى زيادة احتمالية الاحمرار والالتهاب والحكة.

خلال شهر رمضان، قد يؤدي عدم شرب الماء والسوائل أثناء ساعات الصيام إلى نقص الترطيب اللازم للعين.

استخدام قطرة العين لا يبطل الصوم، لذا من المهم ترطيب العين بانتظام باستخدام القطرات المرطبة، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من السوائل، خصوصًا الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن العوامل التي تسبب جفاف العين.

لتعزيز ترطيب الجسم، يُنصح بتقليل تناول الكافيين خلال ساعات الإفطار، وتناول الفواكه الغنية بالماء. كما يمكن استخدام كمادات ماء دافئة على العين لتقليل تبخر السوائل منها.

بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم، مضادات الهستامين، مزيلات الاحتقان، العلاج بالهرمونات البديلة، والمهدئات قد تتسبب في جفاف العين. كما تؤدي العدسات اللاصقة، نقص فيتامين أ، والتهاب الجفن إلى زيادة الجفاف. العوامل البيئية مثل الحرارة العالية من الفرن أو مصفف الشعر قد تساهم أيضًا في تفاقم المشكلة.

لضمان ترطيب جيد للجسم، يجب تناول ما يعادل 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور. يمكن الحصول على هذه الكمية من السوائل عن طريق الحساء والفواكه والخضراوات الغنية بالماء.