ارتجاع المريء في رمضان ..نصائح للسيطرة عليه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يجد بعض مرضى ارتجاع المريء أن أعراضهم تزداد سوءًا خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك غالبًا إلى العادات الغذائية الخاطئة عند تناول وجبتي الإفطار والسحور. ولتجنب هذه المشكلة، من الضروري اتباع بعض الإرشادات التي تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين الهضم.

يُنصح بتناول وجبتي الإفطار والسحور ببطء مع مضغ الطعام جيدًا، حيث إن تناول الطعام بسرعة يزيد من الضغط على المعدة ويحفز إنتاج حمض المعدة، مما يؤدي إلى ارتداده إلى المريء.

بعض الأطعمة قد تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، لذا يُفضل تجنبها، ومن أبرزها:

-الأطعمة الدسمة والمقلية.

-الأطعمة الحارة.

-البصل والثوم.

-الطماطم.

-الشوكولاتة.

إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى النظام الغذائي، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل حموضة المعدة، مما يساهم في الحد من ارتجاع المريء.

تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام أو بعده يؤدي إلى زيادة التجشؤ، مما يساهم في ارتداد حمض المعدة إلى المريء، وبالتالي الشعور بالحموضة وعدم الراحة.