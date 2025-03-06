احذر منه … نوع من المسكنات يخفض خطر الإصابة بالخرف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة جديدة أن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والمعروفة بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، قد تساعد في الحماية من الخرف.

ووفقًا لفريق البحث من جامعة إيراسموس إم سي في روتردام بهولندا، فإن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية على المدى الطويل يقل لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 12%.

أوضحت الدراسة أن الالتهاب قد يكون له دور في تطور الخرف. وقال الدكتور م. عرفان إكرام، رئيس قسم علم الأوبئة في جامعة إيراسموس، إن هذه الدراسة تقدم أدلة على التأثيرات الوقائية المحتملة للأدوية المضادة للالتهابات ضد الخرف، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتطوير استراتيجيات وقائية.

في هذه الدراسة، تتبع الباحثون ما يقرب من 12 ألف شخص في هولندا لمدة تزيد عن 14 عامًا. أظهرت النتائج أن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية على المدى الطويل كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، بينما لم يُلاحظ نفس التأثير عند استخدام هذه الأدوية لفترات قصيرة أو متوسطة.

وأشار الباحثون إلى أن الجرعة التراكمية للأدوية لم تكن العامل الأساسي في تقليل خطر الإصابة بالخرف، بل إن التعرض المطوّل لها قد يكون له تأثير وقائي أكبر.