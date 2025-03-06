أسباب زيادة أيام الدورة الشهرية عند النساء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 02:52 مساءً - “`html

العوامل التي تؤدي إلى تمدد فترة الدورة الشهرية

تعتبر الدورة الشهرية جزءًا طبيعيًا من حياة معظم النساء، ولكن عندما تزيد أيام الدورة، قد يكون ذلك مؤشراً على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام. هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة أيام الدورة الشهرية. في هذا المقال، سنتحدث عن هذه الأسباب وكيف يمكن التعامل معها.

التوتر والضغط النفسي

يمكن أن يؤثر التوتر والضغط النفسي بشكل كبير على الدورة الشهرية، حيث يؤدي إلى اضطراب في مستويات الهرمونات التي تتحكم في الدورة. يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة طول الفترة الزمنية للدورة أو حتى في حدوث نزيف غير منتظم.

الأدوية والعلاجات الطبية

بعض الأدوية أو العلاجات الطبية يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الدورة الشهرية. تشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية والمنشطات وبعض أدوية منع الحمل. إذا لاحظتِ تغييرات في دورتكِ بعد البدء في تناول دواء جديد، من المهم استشارة الطبيب.

الحالات الطبية

هناك بعض الحالات الطبية التي قد تؤثر على الدورة الشهرية وتسبب زيادة أيامها، مثل:

تكيس المبايض: يمكن أن يؤدي إلى فترات طمث طويلة أو غير منتظمة.

يمكن أن يؤدي إلى فترات طمث طويلة أو غير منتظمة. الأورام الليفية الرحمية: يمكن أن تسبب نزيفًا كثيفًا أو مطولًا.

يمكن أن تسبب نزيفًا كثيفًا أو مطولًا. مشاكل الغدة الدرقية: تؤثر على الهرمونات وتسبب تغييرات في الدورة.

العوامل الغذائية

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على الصحة العامة للدورة الشهرية. نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الحجم والمدة.

كيفية التعامل مع الدورة الشهرية الطويلة

إذا كنت تعانين من زيادة في أيام الدورة الشهرية، فإن الخطوة الأولى هي التحدث مع الطبيب لتحديد السبب الدقيق ومعالجته. قد يكون من المفيد أيضًا:

تنظيم نمط حياتكِ وتقليل التوتر.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الصحة العامة.

في النهاية، من المهم مراقبة التغييرات في الدورة الشهرية والبحث عن الاستشارة الطبية المبكرة عندما تطرأ تغيرات غير مألوفة أو مستمرة. يمكن أن يكون لهذه التغييرات مؤشرات على حالة صحية أعمق تحتاج إلى علاج.

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