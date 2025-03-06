الإفطار على القهوة في رمضان: عادة لذيذة أم قنبلة موقوتة لصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 02:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من الصائمين عن طرق لتعويض نقص الطاقة والسوائل بعد يوم طويل من الصيام. ومن بين العادات الشائعة لدى البعض هي بدء الإفطار بتناول القهوة، اعتقادًا منهم أنها تساعد على استعادة النشاط والتركيز. ولكن، هل هذه العادة صحية أم أنها قد تشكل خطرًا على الصحة؟ في هذا المقال، سنناقش مخاطر الإفطار على القهوة في رمضان وآثارها على الجسم.

1. الجفاف وزيادة فقدان السوائل: تعتبر القهوة من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وهو مادة مدرة للبول. عند تناول القهوة على معدة فارغة بعد يوم طويل من الصيام، قد يؤدي ذلك إلى زيادة فقدان السوائل من الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف. خاصة في شهر رمضان، حيث يكون الجسم بالفعل في حالة من نقص السوائل بسبب الصيام.

2. تهيج الجهاز الهضمي: تناول القهوة على معدة فارغة قد يسبب تهيجًا في بطانة المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقة أو الحموضة. هذا التهيج يمكن أن يزيد من حدة المشاكل الهضمية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل قرحة المعدة أو ارتجاع المريء.

3. تأثير الكافيين على مستويات السكر في الدم: الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر بعد الإفطار. هذا الارتفاع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يحاولون التحكم في مستويات السكر لديهم.

4. التأثير على جودة النوم: تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم، مثل وقت الإفطار، قد يؤثر على جودة النوم ليلاً. الكافيين يستغرق عدة ساعات ليتم استقلابه في الجسم، وقد يؤدي إلى صعوبة في النوم أو الأرق، مما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام.

5. العادات الغذائية غير الصحية: الاعتماد على القهوة كبديل عن تناول وجبة إفطار متوازنة قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم بعد يوم طويل من الصيام. بدلاً من ذلك، يُنصح بتناول وجبة إفطار غنية بالفواكه، الخضروات، البروتينات، والكربوهيدرات المعقدة لتعويض النقص الغذائي.

الخلاصة

في حين أن القهوة قد تكون مشروبًا محببًا للكثيرين، إلا أن تناولها على معدة فارغة بعد يوم طويل من الصيام قد يكون له آثار سلبية على الصحة. من الأفضل تجنب الإفطار على القهوة والاستعاضة عنها بمشروبات وأطعمة مغذية تساعد على تعويض السوائل والعناصر الغذائية المفقودة. إذا كنت من محبي القهوة، يمكنك تناولها بعد وجبة الإفطار بفترة كافية، مع الحرص على عدم الإفراط في تناولها لتجنب الآثار الجانبية.