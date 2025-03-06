هل تستسلم لأطفالك؟ الإجابة التي ستغير طريقة تربيتك للأبد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 02:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عالم التربية، هناك سؤال يطرح نفسه باستمرار: هل يجب أن تستسلم لأطفالك؟ الإجابة الصادمة قد تكون غير متوقعة للكثيرين، ولكنها ضرورية لفهم التوازن بين الحب والانضباط في تربية الأطفال.

أولاً، يجب أن نعترف بأن الأطفال يمتلكون قدرة فطرية على اختبار الحدود. هم يحاولون باستمرار دفع هذه الحدود لمعرفة مدى قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. هنا يأتي دور الوالدين في وضع الحدود الواضحة والمتسقة. الاستسلام الدائم لرغبات الطفل قد يؤدي إلى تكوين شخصية مستهترة وغير قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل.

ولكن، هذا لا يعني أننا يجب أن نكون صارمين بشكل مفرط. التوازن هو المفتاح. هناك أوقات يكون فيها الاستسلام لرغبات الطفل أمراً ضرورياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاعرهم واحتياجاتهم العاطفية. على سبيل المثال، إذا كان الطفل يشعر بالخوف أو القلق، فإن الاستماع إليه وتلبية احتياجاته العاطفية في تلك اللحظة يكون أكثر أهمية من الالتزام الصارم بالقواعد.

من ناحية أخرى، الاستسلام المفرط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل سلوكية خطيرة. الأطفال الذين يعتادون على الحصول على كل ما يريدون دون جهد أو تفاهم قد يصبحون غير قادرين على التعامل مع الإحباط أو تحمل المسؤولية. هذا يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم الاجتماعي والعاطفي.

لذلك، فإن الإجابة الصادمة هي: نعم، يمكن أن تستسلم لأطفالك في بعض الأحيان، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن إطار من الحدود الواضحة والمتسقة. التربية الصحيحة تعني تعليم الأطفال كيفية التعامل مع العالم الحقيقي، حيث لا يمكنهم دائماً الحصول على ما يريدون، ولكنهم يمكنهم دائماً الاعتماد على دعم وحب والديهم.

في النهاية، الهدف هو تربية أطفال قادرين على فهم التوازن بين الرغبات والمسؤوليات، وأن يكونوا قادرين على التعامل مع تحديات الحياة بثقة واحترام.